Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Рязанью поймали убийцу годовалого малыша и его матери

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в двойном убийстве в Рязанской области. Жертвами стали 26-летняя женщина и её годовалый сын. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: Life.ru

«Мои коллеги из Рязанской области задержали подозреваемого в совершении убийства женщины и её малолетнего сына. Им оказался 29-летний житель Пензенской области», — указано в сообщении.

Тела женщины и ребёнка обнаружили 23 апреля ночью. Преступление произошло в одном из жилых домов посёлка Кадом. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Подозреваемому грозит вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщал Life.ru, пьяный мужчина зарезал свою 26-летнюю сожительницу и их годовалого ребёнка во время бытового конфликта. Оба скончались на месте.

