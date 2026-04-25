Собянин: ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны ликвидировали украинский БПЛА, который летел на столицу. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали украинский БПЛА, который летел на столицу. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Средства ПВО Министерства обороны РФ сбили беспилотник, летевший на Москву, — написал он в своем канале в мессенджере MAX.

В настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

В тот же день четыре жителя Белгородской области, включая двоих детей, пострадали в результате удара дрона ВСУ по машине в Ржевке. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Помимо этого, в Алексеевке беспилотник атаковал многоэтажный дом. В результате инцидента в одной из квартир загорелся балкон, на месте работают спасатели.

До этого Гладков сообщил, что мирная жительница пострадала в результате взрыва украинского БПЛА в городе Грайвороне. По его данным, женщина получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. Приехавшие на место медики оказали ей помощь.

