Собянин: Силы ПВО сбили летевший к Москве дрон

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указано в сообщении в мессенджере MAX от 22:53 мск.
На данный момент нет данных о возможных последствиях атаки на земле. Информация о пострадавших также не поступала. Специалисты продолжают осмотр территории.
Перед инцидентом столичный аэропорт Внуково приостановил работу. Предварительная причина — угроза атаки беспилотников. Сообщение об ограничениях появилось после 22:00. Пассажирам рекомендовали проверять статус рейсов.
Кроме Внуково временные ограничения ввели ещё в трёх аэропортах. Не работают аэропорты Нижний Новгород (Чкалов), Череповец и Ярославль (Туношна). В этих воздушных гаванях приостановили приём и выпуск воздушных судов. Решение приняли из соображений безопасности. О сроках возобновления работы сообщат дополнительно.
