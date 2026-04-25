Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Силы ПВО сбили летевший к Москве дрон

Силы противовоздушной обороны отражают атаку на столицу вечером 25 апреля. Один украинский беспилотник ликвидировали на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указано в сообщении в мессенджере MAX от 22:53 мск.

На данный момент нет данных о возможных последствиях атаки на земле. Информация о пострадавших также не поступала. Специалисты продолжают осмотр территории.

Перед инцидентом столичный аэропорт Внуково приостановил работу. Предварительная причина — угроза атаки беспилотников. Сообщение об ограничениях появилось после 22:00. Пассажирам рекомендовали проверять статус рейсов.

Кроме Внуково временные ограничения ввели ещё в трёх аэропортах. Не работают аэропорты Нижний Новгород (Чкалов), Череповец и Ярославль (Туношна). В этих воздушных гаванях приостановили приём и выпуск воздушных судов. Решение приняли из соображений безопасности. О сроках возобновления работы сообщат дополнительно.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

