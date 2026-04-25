Собянин: Силы ПВО сбили летевший к Москве дрон

Кроме Внуково временные ограничения ввели ещё в трёх аэропортах. Не работают аэропорты Нижний Новгород (Чкалов), Череповец и Ярославль (Туношна). В этих воздушных гаванях приостановили приём и выпуск воздушных судов. Решение приняли из соображений безопасности. О сроках возобновления работы сообщат дополнительно.