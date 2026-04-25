Над Севастополем сбили девять БПЛА

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Девять беспилотников уничтожены при атаке ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Уже сбито девять БПЛА. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
