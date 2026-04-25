В Испании аттракцион с людьми сломался на полном ходу

На Севильской ярмарке в Испании произошёл инцидент с аттракционом, в результате которого пострадали четыре человека. ЧП случилось во время работы одной из развлекательных установок.
Речь идёт об аттракционе типа «катапульта», где пассажиры размещаются в капсуле, закреплённой на тросах. Во время подъёма один из них оборвался, из-за чего конструкция потеряла устойчивость, и люди внутри резко устремились вниз.
Севильская ярмарка считается одним из крупнейших традиционных праздников города, ежегодно привлекающим множество посетителей. Мероприятие проходит вскоре после Пасхи и продолжается несколько дней.
Ранее сообщалось, что в бразильском штате Минас-Жерайс 21-летняя бразильская певица Каролина Беатрис де Деус Масиэль погибла, получив серьезные травмы на сломавшемся аттракционе на местной ярмарке.