Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Испании аттракцион с людьми сломался на полном ходу

Четыре человека пострадали в результате инцидента с аттракционом в Испании.

Источник: Аргументы и факты

На Севильской ярмарке в Испании произошёл инцидент с аттракционом, в результате которого пострадали четыре человека. ЧП случилось во время работы одной из развлекательных установок.

Речь идёт об аттракционе типа «катапульта», где пассажиры размещаются в капсуле, закреплённой на тросах. Во время подъёма один из них оборвался, из-за чего конструкция потеряла устойчивость, и люди внутри резко устремились вниз.

Севильская ярмарка считается одним из крупнейших традиционных праздников города, ежегодно привлекающим множество посетителей. Мероприятие проходит вскоре после Пасхи и продолжается несколько дней.

Ранее сообщалось, что в бразильском штате Минас-Жерайс 21-летняя бразильская певица Каролина Беатрис де Деус Масиэль погибла, получив серьезные травмы на сломавшемся аттракционе на местной ярмарке.