МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Мали

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Мали, сообщило министерство со ссылкой на посольство РФ в африканской стране.

«МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в эту страну, а тех, кто уже находится на ее территории, принять необходимые меры для обеспечения личной безопасности», — говорится в сообщении в Telegram-канале МИД.

В министерстве также подчеркнули, что российская сторона выражает глубокую обеспокоенность происходящими событиями.

Агентство Рейтер в субботу передавало, что взрывы и стрельба были слышны утром рядом с главной малийской военной базой Кати, расположенной неподалеку от столицы страны Бамако.

Генштаб армии Мали заявил о нападении террористов на военные объекты, в том числе в Бамако. Агентство Франс Пресс передало, что аэропорт Бамако, неподалеку от которого была слышна стрельба, приостановил полеты. Вскоре армия Мали заявила о взятии ситуации под контроль.