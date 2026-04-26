Террористы взорвали шоссе в Колумбии, 7 человек погибли и 20 ранены

На Панамериканском шоссе в Колумбии прогремел взрыв. Погибли как минимум семь человек. Более 20 получили тяжёлые ранения. Инцидент на юго-западе страны признали терактом. Об этом сообщил губернатор департамента Каука Октавио Гусман.