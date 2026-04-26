Террористы взорвали шоссе в Колумбии, 7 человек погибли и 20 ранены

Теракт на шоссе в Колумбии. Видео © X / Public News X.
«На Панамериканском шоссе, в районе Эль-Тунель, Кахибио, было приведено в действие взрывное устройство. В результате нападения, по предварительным данным, погибли 7 гражданских лиц и более 20 тяжело ранены», — написал он в соцсети X.
Гусман назвал случившееся трагедией. Он добавил, что регион сталкивается с ростом террористической активности. По его словам, атака требует немедленной реакции властей.
Ранее российские силовики нейтрализовали злоумышленника, готовившего теракт против руководства Роскомнадзора. Как сообщили в ЦОС ФСБ — при попытке задержания подозреваемый повёл себя агрессивно и открыл огонь по сотрудникам. Правоохранители были вынуждены применить ответные меры.
