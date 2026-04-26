Над Севастополем сбили девять БПЛА

В Севастополе была отражена атака беспилотников, в ходе которой силы противовоздушной обороны уничтожили девять воздушных целей. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, для нейтрализации дронов задействованы различные средства, включая системы ПВО и стрелковое оружие.
Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности, избегать открытых пространств и находиться в безопасных местах до стабилизации обстановки.
Ранее в Екатеринбурге девять человек обратились за медицинской помощью после атаки БПЛА. В многоквартирном жилом доме повреждены 44 квартиры.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.