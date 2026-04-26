Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 43 БПЛА над Севастополем, ранены два человека

Севастополь продолжает отражать массированную атаку беспилотников. Системы ПВО и мобильные огневые группы сбили 43 БПЛА. Дроны летели над морем и разными районами города. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев после полуночи 26 апреля.

Поступила информация о раненых. На проспекте Генерала Острякова осколки сбитого дрона попали в машину. Парень, который сидел в салоне, получил ранение. В СНТ у Генерала Мельника осколочное ранение получила молодая женщина.

Спасательная служба Севастополя передала данные о повреждениях. В районе Радиогорки осколки повредили окна в двух многоквартирных домах. Пострадали три дома. В районе Учкуевки дрон повредил газовую трубу.

Власти просят сообщать о подозрительных предметах и обломках БПЛА по номеру 112. Спасатели оперативно реагируют на все сообщения. Г.

Перед этим украинский беспилотник самолётного типа ударил по многоквартирному дому в Алексеевке Белгородской области. В результате попадания загорелся балкон в одной из квартир. Огонь быстро локализовали.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше