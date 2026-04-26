МИД Румынии выразил протест из-за падения БПЛА на территории страны

Посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии в связи с падением беспилотника в городе Галац.

Источник: Аргументы и факты

Посол России в Румынии Владимир Липаев был приглашён в румынское внешнеполитическое ведомство после инцидента с падением беспилотника в городе Галац. Власти страны выразили резкое недовольство произошедшим, расценив случившееся как нарушение суверенитета и фактор, усиливающий напряжённость в регионе.

В ходе встречи дипломат отверг предъявленные обвинения, заявив, что принадлежность беспилотника не установлена. По его словам, остаётся неясным, каким образом аппарат оказался на территории Румынии, поскольку возможны различные версии произошедшего, включая его поражение средствами ПВО или иные обстоятельства.

Также он обратил внимание на то, что быстрые действия по уничтожению дрона затруднили его идентификацию. По мнению дипломата, это вызывает вопросы и не исключает возможных провокаций.

«При этом Россия никогда не нацеливала свои ударные средства на объекты в Румынии, и поэтому любые претензии в ее адрес в этом контексте неприемлемы, неуместны и беспочвенны», — передает слова посла ТАСС.

Ранее семь членов румынского правительства от Социал-демократической партии, включая вице-премьера Мариана Някшу и руководителей министерств юстиции, энергетики и транспорта, подали в отставку.

