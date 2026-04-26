Подростки отбили мужчину у военкомов в Одессе

В ответ на это мужчины призывного возраста всеми способами стараются избежать мобилизации: покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся по домам и стараются лишний раз не выходить на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что нарушения со стороны работников военкоматов приобрели массовый характер. По его словам, сотрудники злоупотребляют полномочиями, избивают людей, сбивают их автомобилями и даже провоцируют ДТП, чтобы остановить граждан.