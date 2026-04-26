Атаковавший врачей в Махачкале был работником сферы образования

Следователь в суде при избрании меры пресечения напавшему с ножом на врачей в Махачкале раскрыл его место работы — ведущий специалист управления образования Гумбетовского района Дагестана. Об этом пишет РИА Новости.
«К уголовной ответственности привлекается Сурхаев Шамиль Сурхаевич, 1994 года рождения, уроженец села Тлярата Гумбетовского района», — добавил следователь.
Подозреваемый уточнил, что его должность в управлении образования — ведущий специалист по спорту.
31-летний Шамиль Сурхаев был взят под стражу в субботу решением Советского районного суда Махачкалы. Следствие полагает, что мужчина 23 апреля совершил нападение с ножом на медиков Республиканской клинической больницы им. Вишневского. В результате нападения пострадали травматолог и хирург.
