Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атаковавший врачей в Махачкале был работником сферы образования

Шамиль Сурхаев оказался ведущим специалистом по спорту в управлении образования Дагестана.

Источник: Комсомольская правда

Следователь в суде при избрании меры пресечения напавшему с ножом на врачей в Махачкале раскрыл его место работы — ведущий специалист управления образования Гумбетовского района Дагестана. Об этом пишет РИА Новости.

«К уголовной ответственности привлекается Сурхаев Шамиль Сурхаевич, 1994 года рождения, уроженец села Тлярата Гумбетовского района», — добавил следователь.

Подозреваемый уточнил, что его должность в управлении образования — ведущий специалист по спорту.

31-летний Шамиль Сурхаев был взят под стражу в субботу решением Советского районного суда Махачкалы. Следствие полагает, что мужчина 23 апреля совершил нападение с ножом на медиков Республиканской клинической больницы им. Вишневского. В результате нападения пострадали травматолог и хирург.

Тем временем Таганский суд Москвы на два месяца арестовал водителя Анну Владимирову — фигурантку дела о массовом ДТП в центре столицы, жертвами которого стали два человека.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше