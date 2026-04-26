Над Ярославлем прогремело около 15 взрывов, работает ПВО

В Ярославле раздалось около пятнадцати взрывов. Над городом работает противовоздушная оборона и звучит сигнал тревоги, пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Местные жители сообщили, что первые хлопки начались примерно в 0:40. Очевидцы описывают яркие вспышки в небе.

От ударов дрожат оконные рамы в домах. На припаркованных во дворах машинах срабатывают сигнализации.

Незадолго до инцидента в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Аэропорт Ярославля временно прекратил работу.

На данный момент официальные ведомства не раскрывали информацию о возможных разрушениях или пострадавших.

Ранее силы ПВО сбили беспилотник, летевший к Москве. Информация об этом появилась в субботу около 23:00.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

