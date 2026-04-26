Shot: Серия взрывов прогремела над Ярославлем

Серия взрывов прозвучала над Ярославлем, над городом воет сирена тревоги и работают силы противовоздушной обороны. Сбито уже несколько воздушных целей. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что взрывы начали греметь примерно в 0:40, всего их было слышно уже около 15. По словам очевидцев, в небе видны яркие вспышки, от мощных «бахов» в окнах домов трясутся стекла, а у машин во дворах срабатывает сигнализация, — говорится в публикации.
Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало.
В ту же ночь силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 43 украинских беспилотника над Севастополем и Черным морем, ранены два человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что в районе проспекта Генерала Острякова осколками от сбитого БПЛА ранило пассажира машины, а в районе Генерала Мельника молодая женщина получила осколочное ранение.
25 апреля четыре жителя Белгородской области, включая двоих детей, пострадали в результате удара дрона ВСУ по машине в Ржевке. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.