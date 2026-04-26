СК: на западе Москвы обнаружили тело женщины со множественными ранениями

СК решает вопрос о возбуждении дела после гибели женщины на западе Москвы.

Источник: Комсомольская правда

На улице Верейской в Москве обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. На теле зафиксированы многочисленные ножевые ранения. Об этом проинформировал столичный СК.

На месте работают сотрудники следствия и криминалисты. Вопрос о возбуждении уголовного дела остается открытым.

Ранее на западе Москвы у дома на улице Лобачевского также нашли тело женщины, она была супругой бизнесмена. Следователи рассматривают две версии — убийство и самоубийство.

Кроме этого, тело гражданина КНДР было найдено в Новой Москве недалеко от детской площадки. Смерть мужчины не имела криминального подтекста, мужчина погиб в результате несчастного случая на стройке.

KP.RU накануне публиковал подробности о мужчине, который устроил нападение на врачей в больнице в Дагестане.