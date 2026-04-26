СК: на западе Москвы обнаружили тело женщины со множественными ранениями

На улице Верейской в Москве обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. На теле зафиксированы многочисленные ножевые ранения. Об этом проинформировал столичный СК.
На месте работают сотрудники следствия и криминалисты. Вопрос о возбуждении уголовного дела остается открытым.
Ранее на западе Москвы у дома на улице Лобачевского также нашли тело женщины, она была супругой бизнесмена. Следователи рассматривают две версии — убийство и самоубийство.
Кроме этого, тело гражданина КНДР было найдено в Новой Москве недалеко от детской площадки. Смерть мужчины не имела криминального подтекста, мужчина погиб в результате несчастного случая на стройке.
