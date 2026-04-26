Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе из-за атаки БПЛА пострадали два человека

Силы ПВО и мобильные группы сбили 43 БПЛА над Севастополем и морем около города.

Источник: Аргументы и факты

В Севастополе отражена масштабная атака беспилотников: силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили 43 дрона над акваторией и различными районами города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

В результате происшествия пострадали два мирных жителя. Один из них получил ранения, находясь в автомобиле, второй — на территории садового товарищества. Оба пострадавших получили осколочные травмы.

Также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: в жилых домах выбиты окна, а в одном из районов нарушена целостность газовой трубы. Специалисты продолжают оценивать последствия и устранять нанесённый ущерб.

Ранее в Екатеринбурге девять человек обратились за медицинской помощью после атаки БПЛА. В многоквартирном жилом доме повреждены 44 квартиры.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше