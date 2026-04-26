В Севастополе из-за атаки БПЛА пострадали два человека

В Севастополе отражена масштабная атака беспилотников: силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили 43 дрона над акваторией и различными районами города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
В результате происшествия пострадали два мирных жителя. Один из них получил ранения, находясь в автомобиле, второй — на территории садового товарищества. Оба пострадавших получили осколочные травмы.
Также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: в жилых домах выбиты окна, а в одном из районов нарушена целостность газовой трубы. Специалисты продолжают оценивать последствия и устранять нанесённый ущерб.
Ранее в Екатеринбурге девять человек обратились за медицинской помощью после атаки БПЛА. В многоквартирном жилом доме повреждены 44 квартиры.