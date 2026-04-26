СК: Женщину зарезали на западе Москвы

Тело женщины с множественными ножевыми ранениями нашли в помещении на улице Верейской. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.
Уточняется, что тело обнаружили вечером в субботу, 25 апреля.
— По данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Также проводятся проверочные мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
