СК: Женщину зарезали на западе Москвы

Мужчина из Пензенской области в одном из частных домов поселка Кадом Рязанской области зарезал свою возлюбленную и ее годовалого сына. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. Он познакомился со рязанкой через интернет.