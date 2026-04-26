Один человек погиб при атаке ВСУ на Севастополь

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Севастополь, в результате погиб мужчина, число пострадавших увеличилось до трех человек. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
— В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 42-летний мужчина, который во время атаки находился в автомобиле в районе проспекта Генерала Острякова. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но спасти его не удалось. Приношу искренние соболезнования родным и близким, — написал он в Telegram-канале.
Глава Севастополя уточнил, что также пострадали три человека. Ранены пожилой мужчина и женщина в районе улицы Генерала Мельника и Балаклавского района, у них осколочные ранения, травмы средней тяжести. В районе улицы Генерала Хрюкина пострадал молодой человек.
Всех пострадавших доставили в больницу.
Ранее Михаил Развожаев сообщал, что силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 43 украинских беспилотника над Севастополем и Черным морем, ранены два человека.