Житель Севастополя погиб во время налета БПЛА

Во налета БПЛА на Севастополь погиб мужчина 1983 года рождения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В момент удара он находился в машине в центре города, на проспекте Генерала Острякова. Его ранило осколками от сбитого беспилотника.

Источник: РИА "Новости"

Трое человек получили травмы. Пожилой мужчина и женщина в районе Генерала Мельника и Балаклавского района были ранены осколками. У них травмы средней тяжести. В центре города, на улице Хрюкина, был ранен молодой человек, написал губернатор в Telegram.

В районе Фиолентовского шоссе в одном из СНТ загорелся частный жилой дом, в районе СТ «Фронтовик» от осколков сбитого БПЛА загорелась станция шиномонтажа. В нескольких жилых домах побились окна, в районе Учкуевки повреждена газовая труба, в некоторых местах осколками повредило линии электропередач.

«Есть сообщения о попадании пуль в дома, окна, будьте осторожны», — написал Развожаев.

Всего над городом были сбиты 43 БПЛА. Воздушную тревогу объявили в девять вечера, предупреждение отменили уже после часа ночи.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
