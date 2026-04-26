Житель Севастополя погиб во время налета БПЛА

Трое человек получили травмы. Пожилой мужчина и женщина в районе Генерала Мельника и Балаклавского района были ранены осколками. У них травмы средней тяжести. В центре города, на улице Хрюкина, был ранен молодой человек, написал губернатор в Telegram.
В районе Фиолентовского шоссе в одном из СНТ загорелся частный жилой дом, в районе СТ «Фронтовик» от осколков сбитого БПЛА загорелась станция шиномонтажа. В нескольких жилых домах побились окна, в районе Учкуевки повреждена газовая труба, в некоторых местах осколками повредило линии электропередач.
«Есть сообщения о попадании пуль в дома, окна, будьте осторожны», — написал Развожаев.
Всего над городом были сбиты 43 БПЛА. Воздушную тревогу объявили в девять вечера, предупреждение отменили уже после часа ночи.