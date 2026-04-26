Задержан мужчина, зарезавший возлюбленную и ее годовалого ребенка под Рязанью

Сотрудники полиции в Рязанской области задержали подозреваемого в совершении убийства женщины и ее малолетнего сына. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

23 апреля в одном из жилых домов поселка Кадом были обнаружены тела 26-летней женщины и ее годовалого сына с признаками насильственной смерти.

— Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в этом преступлении. Им оказался 29-летний житель Пензенской области. Злоумышленник будет передан в следственные органы, — написала Волк в Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России «Убийство». Установление обстоятельств произошедшего и оперативно-следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что мужчина из Пензенской области в одном из частных домов поселка Кадом Рязанской области зарезал свою возлюбленную и ее годовалого сына. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. Он познакомился со рязанкой через интернет. Мужчина прибыл в Кадом для работы вахтовым методом. Предварительно, он мог убить девушку из ревности.

