Задержан мужчина, зарезавший возлюбленную и ее годовалого ребенка под Рязанью

Ранее сообщалось, что мужчина из Пензенской области в одном из частных домов поселка Кадом Рязанской области зарезал свою возлюбленную и ее годовалого сына. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. Он познакомился со рязанкой через интернет. Мужчина прибыл в Кадом для работы вахтовым методом. Предварительно, он мог убить девушку из ревности.