МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Мали

Министерство иностранных дел России призвало граждан страны отказаться от поездок в Мали в связи с ухудшением обстановки и активизацией террористических угроз на территории государства.
Тем россиянам, которые уже находятся в этой стране, рекомендовано проявлять повышенную осторожность и принять все возможные меры для обеспечения собственной безопасности.
В ведомстве также подчеркнули, что продолжают внимательно отслеживать развитие ситуации и готовы реагировать на возможные изменения.
Ранее боевики радикальных группировок атаковали военные объекты в столице Мали — Бамако и других городах, в том числе крупнейшую армейскую базу Кати, там прогремели взрывы и началась стрельба.