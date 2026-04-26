МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Мали

Министерство иностранных дел РФ рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Мали.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел России призвало граждан страны отказаться от поездок в Мали в связи с ухудшением обстановки и активизацией террористических угроз на территории государства.

Тем россиянам, которые уже находятся в этой стране, рекомендовано проявлять повышенную осторожность и принять все возможные меры для обеспечения собственной безопасности.

В ведомстве также подчеркнули, что продолжают внимательно отслеживать развитие ситуации и готовы реагировать на возможные изменения.

Ранее боевики радикальных группировок атаковали военные объекты в столице Мали — Бамако и других городах, в том числе крупнейшую армейскую базу Кати, там прогремели взрывы и началась стрельба.