Власти Свердловской области предупредили о появлении фейков после атаки дронов

После атаки БПЛА на Свердловскую область активизировались мошенники. В региональном правительстве предупредили о распространении дипфейка с участием губернатора Дениса Паслера.

«Антитеррор Урал» фиксирует активные попытки противника вбросить в информационную сферу региона дипфейк", — говорится в сообщении.

Злоумышленники вбросили в информационное поле фальшивое видео, касающееся тематики компенсаций за повреждения от атаки. Цель — выманить личные данные жителей.

Подлинное видео с губернатором, которое взяли за основу, было снято раньше. Мошенники наложили поверх него ложную аудиодорожку. Власти призывают уральцев не поддаваться на провокации, не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать никому свои паспортные данные и банковские реквизиты.

Напомним, в ночь на 25 апреля беспилотник врезался в высотку в центре Екатеринбурга. В здании выбило стёкла, эвакуировали около 50 человек. После инцидента за медицинской помощью обратились 9 человек.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

