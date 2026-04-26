Власти Свердловской области предупредили о появлении фейков после атаки дронов

«Антитеррор Урал» фиксирует активные попытки противника вбросить в информационную сферу региона дипфейк", — говорится в сообщении.
Злоумышленники вбросили в информационное поле фальшивое видео, касающееся тематики компенсаций за повреждения от атаки. Цель — выманить личные данные жителей.
Подлинное видео с губернатором, которое взяли за основу, было снято раньше. Мошенники наложили поверх него ложную аудиодорожку. Власти призывают уральцев не поддаваться на провокации, не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать никому свои паспортные данные и банковские реквизиты.
Напомним, в ночь на 25 апреля беспилотник врезался в высотку в центре Екатеринбурга. В здании выбило стёкла, эвакуировали около 50 человек. После инцидента за медицинской помощью обратились 9 человек.
