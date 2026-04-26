В Колумбии погибли не менее 14 человек из-за теракта на Панамериканском шоссе

Гусман охарактеризовал произошедшее в муниципалитете как «неизбирательную атаку на гражданское население». По его словам, взрывное устройство было приведено в действие в момент нахождения на трассе множества людей, что привело к «гуманитарной катастрофе». Губернатор подчеркнул, что регион столкнулся с резкой эскалацией террористической активности: за последние часы нападения и столкновения были зафиксированы также в населенных пунктах Эль-Тамбо, Калото, Попаян, Гуачене, Меркадерес и Миранда.