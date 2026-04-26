В Колумбии погибли не менее 14 человек из-за теракта на Панамериканском шоссе

МЕХИКО, 26 апреля. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии увеличилось до 14. Об этом сообщил губернатор региона Октавио Гусман в X.
«К настоящему моменту мы сообщаем о 14 погибших и более чем 38 раненых, среди которых пятеро несовершеннолетних», — написал глава департамента.
Гусман охарактеризовал произошедшее в муниципалитете как «неизбирательную атаку на гражданское население». По его словам, взрывное устройство было приведено в действие в момент нахождения на трассе множества людей, что привело к «гуманитарной катастрофе». Губернатор подчеркнул, что регион столкнулся с резкой эскалацией террористической активности: за последние часы нападения и столкновения были зафиксированы также в населенных пунктах Эль-Тамбо, Калото, Попаян, Гуачене, Меркадерес и Миранда.
Глава Кауки призвал правительство страны к немедленным и решительным действиям, отметив, что местная сеть госпиталей работает на пределе возможностей. Он потребовал срочного присутствия министра обороны в регионе для координации усилий по обеспечению безопасности.
Как ранее сообщило издание Caracol со ссылкой на военное командование Колумбии, ответственность за серию терактов лежит на группировке «Хайме Мартинес», состоящей из бывших членов расформированной повстанческой организации «Революционные вооруженные силы Колумбии», не принявших мирное соглашение с правительством 2016 года.