В Колумбии при теракте на шоссе погибли семь человек

Взрыв прогремел на Панамериканском шоссе на юго-западе Колумбии, в результате чего как минимум семь человек погибли и более 20 получили тяжёлые ранения, сообщил губернатор департамента Каука Октавио Гусман, в регионе которого произошёл этот инцидент.
«На Панамериканском шоссе, в районе Эль-Тунель (муниципалитет Кахибио), было приведено в действие взрывное устройство — это неизбирательная атака против гражданского населения, которая, по предварительным данным, привела к гибели семи мирных жителей и более чем 20 тяжело раненым», — написал он на своей странице в социальной сети X*.
Гусман подчеркнул, что Каука сталкивается с «эскалацией терроризма». Глава департамента призвал колумбийское правительство предпринять «решительные, последовательные и эффективные» меры для поддержания общественной безопасности.
Он также выступил за срочную отправку в регион сил министерства обороны. Губернатор уточнил, что местные власти задействовали все ресурсы, чтобы ликвидировать последствия нападения. По словам Гусмана, больницы работают на пределе возможностей.
Глава региона также проинформировал, что за последние часы в ряде муниципалитетов Кауки были совершены новые акты насилия.
Напомним, в июне 2025 года на юго-западе Колумбии произошло более десяти координированных терактов. В результате нападений погибли по меньшей мере три человека, включая двоих полицейских. Кроме того, сообщалось о десятках пострадавших.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.