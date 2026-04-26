В Рязанской области задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребенка

В Рязанской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и её малолетнего ребёнка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, жертвы были обнаружены ночью 23 апреля в одном из домов посёлка Кадом. Погибли 26-летняя женщина и её годовалый сын, при этом на телах зафиксированы признаки насильственной смерти.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Подозреваемый, 29-летний житель Пензенской области, передан следственным органам, которые продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.
