Полиция Приморья спасла 38 детей из опасных семей

В Приморском крае подвели итоги масштабной операции «Семья». Полицейские вместе с другими службами проверили 840 семей, состоящих на учете. 38 несовершеннолетних оказались в социально опасном положении, большинство из них отправили в реабилитационные центры, троих — в больницы. Родители, которые должны были защищать и воспитывать, бросили детей на произвол судьбы или применяли насилие. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
За время операции (а это 70 рейдов) сотрудники полиции выявили 25 родителей, которые ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию. Их поставили на профилактический учет. Два материала с признаками уголовного преступления по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением» уже переданы в Следственный комитет.
«Оказана социальная и правовая помощь 105 семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации: предоставлены вещи, игрушки, продукты питания, организовано направление детей в учреждения социальной реабилитации», — рассказал начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Приморскому краю Алексей Демин.
Полиция также провела встречи с учителями и педработниками. Им напомнили о необходимости информирования органов внутренних дел о детях, поведение или внешний вид которых может свидетельствовать о насилии или жестоком обращении в отношении них в семье, а также иных фактах семейного неблагополучия.