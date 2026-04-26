Новосибирские полицейские рассказали, как изменился наркорынок

По данным регионального Минздрава, количество выявленных случаев наркомании в Новосибирской области сократилось на 9% — до 466 впервые выявленных больных (против 512 в 2024 году).
Однако, как сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области Сергей Тарасенко, число преступлений, связанных с распространением наркотиков, за год выросло с 1,7 тыс. до 2,9 тыс.
Из незаконного оборота изъяли 1 тонну 965 кг наркотических средств, половину из которых произвели в подпольных лабораториях на территории НСО.
«В последнее время реализация наркотиков осуществляется путём бесконтактного сбыта. Всё происходит обезличенно: ни покупатель, ни продавец, ни, тем более, наркодилеры, друг друга не знают», — рассказал Горсайту заместитель начальника отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации взаимодействия с органами государственной власти полковник полиции Константин Филатов.
При этом Верховный суд предложил смягчить наказание за хранение без цели сбыта, сократив максимальные сроки с 10 до 5 лет (за крупный размер) и с 15 до 10 лет (за особо крупный). МВД и Генпрокуратура выступили против этой инициативы.