Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось видео стрельбы во время мероприятия с Трампом в Вашингтоне

В Сети появилось видео из отеля Washington Hilton, где произошла стрельба во время мероприятия с участием президента США Дональда Трампа.

Источник: Life.ru

Момент эвакуации Трампа попал на видео. Видео © Х / jenniferjjacobs.

На опубликованных записях слышны громкие хлопки, которые очевидцы описывают как выстрелы. В этот момент на сцене находился президент Дональд Трамп.

Агенты Секретной службы мгновенно окружили президента и эвакуировали его в безопасное место. Вместе с Трампом зал покинули первая леди Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

На видео также видны сотни гостей, которые укрылись за столами. В зале раздаются возгласы: «Out of the way, sir!» («Дорогу, сэр!»). Затем слышны крики «God bless America» («Боже, благослови Америку»).

Стрелявший задержан и, по словам журналистов, ранен. Кроме него, в результате ЧП никто не пострадал.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

