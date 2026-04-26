Выжить в лавине: эксперт сказал, как могли спастись туристы в Бурятии

Мастер спорта по альпинизму, председатель комиссии классического альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко рассказал aif.ru как можно выжить при сходе лавины.
Специалист прокомментировал происшествие в горах в Бурятии. Как сообщалось, 20 апреля туристы поднялись на вершину Мунку‑Сардык (Восточный Саян) и начала спуск. Во время движения на перевале «26‑го партийного съезда» на группу сошла лавина. Трое туристов находились в стороне от места схода лавины и смогли оперативно сообщить о происшествии по рации — их нашли живыми.
Сначала спасатели нашли тело женщины 1984 года рождения. В ходе дальнейших поисковых работ обнаружены тела мужчин 1988 и 1981 годов рождения. Поиски последнего участника группы, мужчины 1985 года рождения, продолжаются.
«Как выжить? В первую очередь надо думать, куда идёшь. А во вторую — просто не попадать в лавину. Если уж попал, максимум, что можно сделать, — попытаться создать воздушное пространство и дышать, пока хватает воздуха. Бывали случаи, когда людей находили через 30−40 минут, но это чудо. Если же тебя закрутило и завалило — это всё. Может сломать уже в потоке, пока крутит. Выжить можно, если тебя выбросило на поверхность, или если кто-то подоспел сразу и откопал», — сказал Яковенко.
Те, кто ходит в горы, так или иначе рискуют попасть в лавину, констатировал специалист.
«Я и сам три года назад попал в лавину: сломал лодыжку, но меня, как и других, выкинуло на поверхность, не завалило. Надо хорошо понимать эту опасность и соблюдать правила. К примеру, идти в горы с лавинным датчиком, чтобы тебя могли быстро найти, если кто-то рядом. Все, кто серьёзно ходит в горы или катается на горных лыжах, проходят специальную подготовку — она так и называется, лавинная безопасность. Там изучают типы снега, его состояние, учат смотреть на склоны, понимать, какой склон опасен, какой нет, оценивать риски, принимать решения», — сказал Яковенко.
Есть ещё, добавил альпинист, специальные устройства — надувные рюкзаки: дёргаешь чеку, он срабатывает и поднимает тебя в потоке. Но для коротких лавин с огромной массой снега, как в Саянах, это не всегда актуально: рюкзак может просто не успеть вынести наверх.
«Единственное, что можно сделать, — когда идёшь по заведомо опасному склону, привязать к себе лавинный шнур (красный, с метками). Когда тебя начинает тащить, шнур остаётся на поверхности — по нему ищут. В общем, приёмов много, это техника, которой обучают. Все горовосходители и лыжники, в зависимости от категории сложности и маршрута, обязательно проходят занятия по лавинной безопасности, сдают зачеты. Это необходимость», — подытожил Яковенко.
Ранее один из выживших туристов Денис Чернобривцев поделился подробностями произошедшего в горах Бурятии. По его словам, группа находилась примерно в 200 метрах от вершины. Альпинисты вышли на так называемую снежную подушку — участок с большим скоплением снега — и остановились, чтобы обсудить дальнейший маршрут. Именно в этот момент сошла лавина.
Денису повезло оказаться на поверхности — он смог откопать двоих человек из‑под снега. В одном из рюкзаков сохранилась рация: с её помощью выжившие сообщили о происшествии в лагерь. Спасатели оперативно пришли на помощь.