Выжить в лавине: эксперт сказал, как могли спастись туристы в Бурятии

«Я и сам три года назад попал в лавину: сломал лодыжку, но меня, как и других, выкинуло на поверхность, не завалило. Надо хорошо понимать эту опасность и соблюдать правила. К примеру, идти в горы с лавинным датчиком, чтобы тебя могли быстро найти, если кто-то рядом. Все, кто серьёзно ходит в горы или катается на горных лыжах, проходят специальную подготовку — она так и называется, лавинная безопасность. Там изучают типы снега, его состояние, учат смотреть на склоны, понимать, какой склон опасен, какой нет, оценивать риски, принимать решения», — сказал Яковенко.