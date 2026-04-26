В Колумбии число погибших при теракте на шоссе выросло до 14

Число жертв взрыва, который прогремел на Панамериканском шоссе на юго-западе Колумбии, выросло до 14 человек, сообщил губернатор департамента Каука Октавио Гусман.
Ранее он информировал о гибели семи человек в результате этого инцидента. Глава региона подчеркнул, что Каука сталкивается с «эскалацией терроризма».
«К настоящему моменту мы сообщаем о 14 погибших и более чем 38 раненых, среди которых пятеро несовершеннолетних», — написал Гусман на своей странице в социальной сети X*.
Губернатор уточнил, что взрывное устройство было активировано в момент, когда на трассе находилось множество людей. По его словам, атака спровоцировала «гуманитарную катастрофу». Глава региона назвал происшествие «неизбирательным нападением на мирных жителей».
Гусман также сообщил об «актах насилия», которые были зафиксированы в некоторых населённых пунктах, включая Эль-Тамбо, Калото, Попаян, Гуачене, Меркадерес и Миранда.
Напомним, после теракта на Панамериканском шоссе Октавио Гусман призвал власти Колумбии сделать «решительные, последовательные и эффективные» шаги. Он также запросил поддержку министерства обороны Колумбии.
