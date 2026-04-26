Стрелявший на приёме с Трампом был вооружён дробовиком

Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с президентом США Дональдом Трампом использовал дробовик. Мужчина планировал прорваться через охрану. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник: Life.ru

«Подозреваемый был вооружен дробовиком и намеревался пробиться через охрану», — говорится в публикации.

Собеседник портала передал детали инцидента. Подозреваемый выстрелил в сотрудника Секретной службы. Пуля не нанесла вреда — защитное снаряжение спасло жизнь агенту.

Ранее Секретная служба официально подтвердила факт стрельбы на приёме в честь Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton в Вашингтоне. В результате нападения никто не пострадал. Стрелявший задержан, он получил ранения.

