Стрелявший на приёме с Трампом был вооружён дробовиком

«Подозреваемый был вооружен дробовиком и намеревался пробиться через охрану», — говорится в публикации.
Собеседник портала передал детали инцидента. Подозреваемый выстрелил в сотрудника Секретной службы. Пуля не нанесла вреда — защитное снаряжение спасло жизнь агенту.
Ранее Секретная служба официально подтвердила факт стрельбы на приёме в честь Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton в Вашингтоне. В результате нападения никто не пострадал. Стрелявший задержан, он получил ранения.
