Изрезала младенца: что толкнуло мать на жуткое преступление

Благодаря совместной работе следователей, криминалистов ГСУ СК России по Московской области и оперативных сотрудников полиции, личность роженицы удалось установить в кратчайшие сроки. По изъятым с места предметам и следам была проведена судебная экспертиза. Результат молекулярно-генетического исследования оказался неопровержимым: ДНК-профиль погибшей совпал с данными 28-летней гражданки одного из соседних государств. Женщина ранее уже попадала в поле зрения системы и была поставлена на учет в рамках обязательной геномной регистрации. Вскоре подозреваемую задержали, и на допросе она дала признательные показания.