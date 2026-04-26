Изрезала младенца: что толкнуло мать на жуткое преступление

Трагедия, произошедшая в подмосковном Серпухове, заставила содрогнуться даже бывалых правоохранителей. Мать жестоко расправилась над собственным новорожденным ребенком. В то время как следствие выясняет точные мотивы 28-летней женщины, эксперты уже назвали целый ряд возможных причин: от тяжелого психического расстройства до наркотического опьянения и циничного нежелания обременять себя ребенком.
Страшная находка у мусорных баков.
ЧП произошло 21 апреля 2026 года в поселке Большевик городского округа Серпухов. Страшную находку обнаружили за площадкой контейнеров для сбора бытовых отходов во дворе многоэтажных домов. На теле новорожденной девочки эксперты зафиксировали колото-резаные раны. Следственно-оперативная группа работала на месте в усиленном режиме.
Благодаря совместной работе следователей, криминалистов ГСУ СК России по Московской области и оперативных сотрудников полиции, личность роженицы удалось установить в кратчайшие сроки. По изъятым с места предметам и следам была проведена судебная экспертиза. Результат молекулярно-генетического исследования оказался неопровержимым: ДНК-профиль погибшей совпал с данными 28-летней гражданки одного из соседних государств. Женщина ранее уже попадала в поле зрения системы и была поставлена на учет в рамках обязательной геномной регистрации. Вскоре подозреваемую задержали, и на допросе она дала признательные показания.
Почему убила ребенка: версии экспертов.
Почему мать могла пойти на убийство собственного дитя? По мнению криминалиста Михаила Игнатова, спектр версий крайне широк. Одной из ключевых эксперт считает возможную душевную болезнь или острую реакцию на стресс.
«Возможно, женщина была душевнобольной… Произошло нервное потрясение, которое привело к сильному психическому расстройству. В данном случае версий может быть много. Она посчитала, что ребёнок помешает ей строить свою жизнь и работать», — пояснил Игнатов в беседе с aif.ru.
Однако не исключается и самая тяжелая версия — наркотическая. Как отмечают специалисты, именно синтетические наркотики способны полностью переформатировать сознание, уничтожая базовые инстинкты. Нарколог Александр Березкин подчеркнул, что подобные преступления, где стирается биологически заложенная любовь к ребенку и потребность защищать его, чаще всего совершают матери, зависимые от так называемых «солей». Под воздействием этих веществ происходит помутнение сознания, толкающее на леденящие кровь поступки.
Еще одной гранью трагедии мог стать бытовой и психологический прессинг. Криминалист Игнатов не исключает, что подозреваемая могла стать жертвой обстоятельств в собственной семье.
«Мы не знаем, какая у нее была ситуация в семье… Но, возможно, здесь присутствовало давление со стороны близких, и она решила просто избавиться от ребенка, чтобы не подвергаться каким-то нападкам», — отметил эксперт.
Что грозит задержанной.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). На данный момент следствие готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Санкция статьи предусматривает спектр наказаний: от ограничения свободы на срок от 2 до 4 лет до принудительных работ или лишения свободы на срок до 5 лет.
Убийство детей: другие трагические случаи.
Случай в Серпухове, к сожалению, стал лишь очередным звеном в пугающей цепи преступлений против младенцев. В начале апреля 2026 года в Санкт-Петербурге суд вынес приговор паре — Александре Гамановой и Алексею Лисенкову, которые буквально заморили своего ребенка голодом (оба родителя были наркозависимы).
В Таганроге к длительному сроку приговорили женщину, до смерти избившую шестимесячного сына.
В Ногинске 49-летнюю женщину нашли в бессознательном состоянии рядом с телом убитого ребенка.
Год назад шокирующая история произошла в Балашихе: Елена Цукова, находясь в наркотическом опьянении, расправилась с 6-летним сыном, чьи останки позже были обнаружены в подмосковном пруду.