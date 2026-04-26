AP: Трамп и Вэнс не пострадали из-за инцидента на приеме в Вашингтоне

Трамп и Джей Ди Вэнс не пострадали в результате инцидента со стрельбой на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс не получили травм в результате инцидента со стрельбой, произошедшего во время приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме в гостинице Washington Hilton в центре Вашингтона.

В соцсети Truth Social Трамп сообщил, что, несмотря на чрезвычайную ситуацию, он и все члены администрации находились в безопасности и не пострадали. Обстановка была оперативно взята под контроль службами охраны.

Инцидент произошёл в ходе ежегодного мероприятия, на котором присутствовали представители власти и журналистского сообщества. Дополнительные обстоятельства произошедшего продолжают уточняться.

Ранее в гостинице Washington Hilton, где проходил приём Ассоциации корреспондентов при Белом доме с участием президента США Дональда Трампа, произошёл инцидент со стрельбой. Нападавший был оперативно задержан.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше