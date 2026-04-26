AP: Трамп и Вэнс не пострадали из-за инцидента на приеме в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс не получили травм в результате инцидента со стрельбой, произошедшего во время приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме в гостинице Washington Hilton в центре Вашингтона.
В соцсети Truth Social Трамп сообщил, что, несмотря на чрезвычайную ситуацию, он и все члены администрации находились в безопасности и не пострадали. Обстановка была оперативно взята под контроль службами охраны.
Инцидент произошёл в ходе ежегодного мероприятия, на котором присутствовали представители власти и журналистского сообщества. Дополнительные обстоятельства произошедшего продолжают уточняться.
Ранее в гостинице Washington Hilton, где проходил приём Ассоциации корреспондентов при Белом доме с участием президента США Дональда Трампа, произошёл инцидент со стрельбой. Нападавший был оперативно задержан.