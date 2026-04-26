Раскрыта личность стрелявшего на приёме с участием Трампа в Вашингтоне

Стало известно имя и место жительства стрелявшего, устроившего переполох на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме. По данным журналистки газеты The New York Post Кэрол Маркович, злоумышленником оказался 31-летний житель штата Калифорния Коул Томас Аллен из города Торранс. Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов пока не поступало. Расследование продолжается.

Источник: Life.ru

«Пытавшийся устроить стрельбу на приёме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, — 31-летний Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния, он находится под стражей», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Маркович в социальной сети X.

Инцидент произошёл в субботу вечером в отеле Washington Hilton, где проходило мероприятие с участием президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, первой леди Мелании Трамп и других высокопоставленных лиц.

Очевидцы сообщают, что в зале раздались громкие хлопки. По разным оценкам, участники мероприятия слышали от трёх-четырёх до пяти-восьми выстрелов. В считанные секунды гости попадали на пол, укрываясь под столами, а агенты Секретной службы окружили президента и вывели его со сцены.

«Дорогу, сэр!» — кричали агенты, эвакуируя первых лиц государства. В зале также звучали возгласы «Боже, благослови Америку».

Стрелявший был оперативно задержан сотрудниками Секретной службы. Трамп и Вэнс не пострадали. После эвакуации президент опубликовал заявление в своей соцсети Truth Social:

«Весьма насыщенный вечер в Вашингтоне. Секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу. Они действовали быстро и храбро. Стрелявший задержан, и я рекомендовал: “Пусть шоу продолжается”, — написал Трамп.

Организаторы объявили, что мероприятие будет возобновлено, однако позже было принято решение перенести ужин в течение 30 дней. Сам Трамп вскоре после инцидента покинул отель.

Это уже не первый инцидент с участием Трампа. Напомним, ранее политик уже дважды подвергался покушениям — в ходе предвыборной кампании в июле и сентябре 2024 года. А отель Washington Hilton печально известен тем, что именно здесь в 1981 году было совершено покушение на президента Рональда Рейгана.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

