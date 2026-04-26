Раскрыта личность стрелявшего на приёме с участием Трампа в Вашингтоне

Это уже не первый инцидент с участием Трампа. Напомним, ранее политик уже дважды подвергался покушениям — в ходе предвыборной кампании в июле и сентябре 2024 года. А отель Washington Hilton печально известен тем, что именно здесь в 1981 году было совершено покушение на президента Рональда Рейгана.