Прокуратура Красноярского края взыскивает с дропперов почти 18 миллионов рублей. Это совокупная сумма ущерба по 48 искам, уже направленным в суд.
Для понимания, дроппер — это человек, который выступает посредником в мошеннической схеме, связанной с финансовыми операциями. Он предоставляет свои персональные данные, банковские карты или счета для перевода, обналичивания или отмывания денег, полученных преступным путем. Чаще всего таковыми выступают люди, которые захотели заработать, когда им предложили сдать в «аренду» их банковский счет, а о последствиях не думают.
Согласно сводкам, которые озвучила прокуратура края, с начала года жертвами интернет-мошенников, в том числе и с участием вышеуказанных дропперов, стали 1821 житель края. Сумма ущерба составила 701 миллион рублей. Раскрыто 406 преступлений, совершенных в сфере интернет-технологий, в суд на рассмотрение направлено 221 уголовное дело.