Прокуратура Красноярского края взыскивает с дропперов почти 18 миллионов рублей

Для понимания, дроппер — это человек, который выступает посредником в мошеннической схеме, связанной с финансовыми операциями. Он предоставляет свои персональные данные, банковские карты или счета для перевода, обналичивания или отмывания денег, полученных преступным путем. Чаще всего таковыми выступают люди, которые захотели заработать, когда им предложили сдать в «аренду» их банковский счет, а о последствиях не думают.