NBC: стрельба в Вашингтоне произошла в отеле, где стреляли в Рейгана

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Инцидент со стрельбой на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме произошел в отеле Hilton, у входа в который в 1981 году было совершено покушение на президента США Рональда Рейгана. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Тогда Джон Хинкли — младший открыл огонь из револьвера и ранил Рейгана, его пресс-секретаря Джеймса Брейди, агента Секретной службы Тимоти Маккарти и полицейского.
Стрельба в субботу была открыта в гостинице на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал президент Дональд Трамп. Никто из представителей американской администрации не пострадал. Был задержан один человек, сообщила Секретная служба США.