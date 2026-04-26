NBC: стрельба в Вашингтоне произошла в отеле, где стреляли в Рейгана

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Инцидент со стрельбой на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме произошел в отеле Hilton, у входа в который в 1981 году было совершено покушение на президента США Рональда Рейгана. Об этом сообщает телеканал NBC News.