Ташкентское землетрясение: как огромная страна возродила разрушенный город

«Атомная бомбардировка».
Узбекистанскому радио- и тележурналисту Борису Бабаеву тогда было 22 года. Он заканчивал филфак и устраивался на работу в радиокомитет. «Меня буквально сбросило с кровати на пол», — рассказывает он о событиях того раннего апрельского утра 60 лет спустя. По словам журналиста, он не сразу поверил, что это просто землетрясение.
«Мы же тогда были хорошо политически подкованными, знали про американский империализм, который все время грозил Советскому Союзу и так далее, — объясняет Бабаев. — Я подумал, что произошла атомная бомбардировка».
Однако подземные толчки не прекращались. «Все были в напряжении с этого дня. Покоя не было, потому что все время мы думали, вот произойдут еще толчки», — вспоминает Бабаев.
Разрушения в городе оказались очень серьезными. Стихия оставила без крова свыше 300 тыс. человек, уничтожив более 2 млн кв. м жилья. Всего разрушенными оказались 185 медицинских и 245 промышленных зданий, 180 учебных заведений, около 700 объектов торговли и свыше 230 административных зданий. По воспоминаниям Бабаева, перед ташкентцами встали проблемы с транспортом, нехваткой магазинов и продуктов.
Разрушений было много, рассказывает журналист, особенно сильно пострадал центр. Но при этом, по его словам, происшествие затронуло скорее сам город, чем его жителей. «Не было никакой паники, не было каких-то грабежей, воровства не было. Ситуацию все понимали: видели, что произошла трагедия, что нужно помогать друг другу, что надо спасать друг друга», — говорит он.
«Помощь огромной страны».
Днем 26 апреля в Ташкент прилетели генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев и председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин. «Вы даже представить себе не можете, какое было у нас удивление и радость, что первые лица в государстве оставили все и прилетели, чтобы понять, что на самом деле произошло», — вспоминает Бабаев.
Работы по ликвидации последствий начались буквально в тот же день, рассказывает журналист, вскоре город начал быстро восстанавливаться. «Не сам по себе, а Москва сразу заявила о себе. Москва начала поддерживать: оттуда начались такие проекты замечательные, что вся страна действительно начала помогать Ташкенту, — отмечает Бабаев. — Помощь пошла изо всех уголков огромной страны, буквально вот на следующий день».
По воспоминаниям Бабаева, обновленный Ташкент развивался и строился довольно быстро: «Начали появляться новые массивы, какие-то новые названия». «Было приятно читать на стенах новых прекрасных домов: “Москва — Ташкент”, “Калининград — Ташкент”, “Алма-Ата — Ташкент”, — признается он.
«Они влюблялись в Ташкент».
По словам журналиста, специалисты из всех республик СССР приезжали помогать городу и многие в нем остались. «Они влюблялись в Ташкент, понимали, что это их место, что они могут много еще сделать», — объясняет Бабаев. «Здесь особые природа, климат, базары, где все всегда было и все недорого стоило, и люди относились друг к другу так хорошо с таким уважением», — рассказывает Бабаев, отмечая, что не может вспомнить, чтобы после землетрясения из города уехал кто-то из его коренных жителей: «Все ташкентцы были очень привязаны к городу».
В то время в Ташкенте появились не только новые дома, но и много новых заводов и фабрик, экономика города выросла. «Думаю, что сегодня все должны помнить, что наш прекрасный город фактически заново построила огромная страна, писать об этом надо больше, — считает журналист. — Можно абсолютно без какого-либо преувеличения сказать, что сегодняшний Ташкент — это детище всех народов бывшего Союза. Благодаря им он возродился и стал таким красивым».
Ксения Дурыгина, Валерий Бирюков.