Ташкентское землетрясение: как огромная страна возродила разрушенный город

По словам журналиста, специалисты из всех республик СССР приезжали помогать городу и многие в нем остались. «Они влюблялись в Ташкент, понимали, что это их место, что они могут много еще сделать», — объясняет Бабаев. «Здесь особые природа, климат, базары, где все всегда было и все недорого стоило, и люди относились друг к другу так хорошо с таким уважением», — рассказывает Бабаев, отмечая, что не может вспомнить, чтобы после землетрясения из города уехал кто-то из его коренных жителей: «Все ташкентцы были очень привязаны к городу».