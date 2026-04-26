Ученый рассказал о рисках для Белоруссии от пожаров в зоне ЧАЭС

МИНСК, 26 апр — РИА Новости. Лесные пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС — это бич для экологии, ведь они способны быстро распространяться, а с золой могут переноситься радионуклиды на близлежащие территории, заявил в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.

Источник: © РИА Новости

В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее территории.

«Пожары в зоне отчуждения — это бич для экологии, ведь это особые режимные зоны, где проход человека запрещен. И если появляются пожары и остаются вовремя незамеченными, то, как правило, они приобретают большие размеры, быстро распространяются», — сказал ученый.

По его словам, также «есть опасность, что с дымом лесных пожаров, с золой, могут переноситься радионуклиды на близлежащие территории».

