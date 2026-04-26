В Хабаровске переписка с девушкой обернулась для мужчины потерей 5,1 миллиона

На сайте знакомств 38-летний безработный житель Хабаровска завязал отношения по переписке с девушкой, которая убедила его инвестировать крупные средства в виртуальную биржу. В итоге мужчина лишился 5,1 миллиона рублей, сообщает Max-канал УМВД региона.

Хабаровчанин искал романтических отношений, однако нарвался на ловких мошенников.

Незнакомка, с которой он вышел на контакт, убедила романтика вложить средства в виртуальный проект, который должен принести ему существенную прибыль. Девушка сообщила, что деньги будут находится под неусыпным контролем «профессиональных брокеров».

Мужчина сначала отдал мошенникам 1,5 миллиона рублей собственных средств, а затем еще взял кредит на 3,6 миллиона рублей, которые также перевел преступникам. После этого его новая знакомая перестала выходить на контакт.

Мужчина написал заявление в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».