Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котята и «золотые» часы: двое жителей Приморья потеряли 125 тысяч на сайтах объявлений

Один ввёл данные карты по фишинговой ссылке, другой поверил фото в объявлении.

Источник: PrimaMedia.ru

Случаи мошенничества на популярных платформах объявлений усилились в Приморье. За последнюю неделю в дежурную часть отдела полиции Уссурийска поступило два заявления от граждан, ставших жертвами обмана при дистанционных сделках, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Первый случай произошёл с 19-летним жителем села Воздвиженка. Парень разместил объявление о продаже котят шотландской породы. На него вышел так называемый покупатель, предложивший оформить доставку животного в другой город. Для якобы подтверждения оплаты он прислал ссылку на поддельный сайт, где продавцу потребовалось ввести данные своей банковской карты. В результате со счёта молодого человека списали более 22 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Во втором случае 28-летний житель Уссурийска приобрёл через интернет золотые часы 585 пробы, переведя продавцу 100 000 рублей и дополнительно оплатив доставку из Иркутска — 3 500 рублей. Однако вместо драгоценного изделия получил подделку: часы из серебра с тонким золотым покрытием. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность подозреваемого.

Полиция призывает жителей быть предельно внимательными при совершении онлайн-сделок — как покупателям, так и продавцам.

Напомним, что с начала текущего года в Приморье зафиксировано более 3,1 тысячи преступлений в сфере IT-технологий, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (свыше 5,2 тысяч). Общий ущерб от киберпреступлений составил 24,3 млн рублей, из которых возвращено 2,8 млн рублей.