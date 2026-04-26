Котята и «золотые» часы: двое жителей Приморья потеряли 125 тысяч на сайтах объявлений

Первый случай произошёл с 19-летним жителем села Воздвиженка. Парень разместил объявление о продаже котят шотландской породы. На него вышел так называемый покупатель, предложивший оформить доставку животного в другой город. Для якобы подтверждения оплаты он прислал ссылку на поддельный сайт, где продавцу потребовалось ввести данные своей банковской карты. В результате со счёта молодого человека списали более 22 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.