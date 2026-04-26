Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти омской зоозащитницы

В марте на девушку напали двое мужчин и натравили бойцовскую собаку.

Источник: Комсомольская правда

Информационный центр СКР сообщил, что председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту смерти омички. Речь идет о зоозащитнице Валерии Беловой, на которую 25 марта напали мужчины — избили и натравили бойцовскую собаку.

«В соцмедиа сообщается, что в Омске двое местных жителей, возможно, причастны к смерти 35-летней девушки-волонтера. Личности нападавших известны, но они до настоящего времени не задержаны и не привлечены к ответственности. По факту смерти местной жительницы СУ СК России по Омской области проводится процессуальная проверка. Перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел, в производство следователей регионального СК», — сказано в сообщении.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления возбудить уголовное дело и доложить об итогах разбирательств.

СК