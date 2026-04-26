Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти омской зоозащитницы

Информационный центр СКР сообщил, что председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту смерти омички. Речь идет о зоозащитнице Валерии Беловой, на которую 25 марта напали мужчины — избили и натравили бойцовскую собаку.
«В соцмедиа сообщается, что в Омске двое местных жителей, возможно, причастны к смерти 35-летней девушки-волонтера. Личности нападавших известны, но они до настоящего времени не задержаны и не привлечены к ответственности. По факту смерти местной жительницы СУ СК России по Омской области проводится процессуальная проверка. Перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел, в производство следователей регионального СК», — сказано в сообщении.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления возбудить уголовное дело и доложить об итогах разбирательств.