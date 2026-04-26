ВСУ вновь пытаются атаковать Севастополь, силы ПВО сбили четыре дрона

По предварительной информации, четыре воздушные цели сбиты в районе Северной стороны города. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Ранее сообщалось, что при атаке украинских БПЛА на Севастополь погиб мужчина 1983 года рождения — в момент удара он находился в автомобиле в районе Генерала Острякова. Прибывшие медики пытались реанимировать пострадавшего, но спасти его не удалось. Всего ПВО уничтожила 43 беспилотника в небе над Севастополем.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
