Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ вновь пытаются атаковать Севастополь, силы ПВО сбили четыре дрона

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о новом налёте украинских дронов. Российские военные и средства ПВО продолжают отражать атаку ВСУ.

По предварительной информации, четыре воздушные цели сбиты в районе Северной стороны города. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что при атаке украинских БПЛА на Севастополь погиб мужчина 1983 года рождения — в момент удара он находился в автомобиле в районе Генерала Острякова. Прибывшие медики пытались реанимировать пострадавшего, но спасти его не удалось. Всего ПВО уничтожила 43 беспилотника в небе над Севастополем.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше