В субботний день в Красноярском крае потушили 12 пожаров

Оперативные сводки за сутки от ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Источник: Комсомольская правда

В субботний день в Красноярском крае потушили 12 пожаров, сообщает в своей традиционной сводке региональное управление МЧС России. Так, в Кировском районе 13 человек личного состава на трех спецмашинах выезжали, чтобы потушить 0,2 гектара пала травы. Успели справиться с огнем до того, как он наделал бы больших бед.

В селе Маринино (Курагинский округ) накануне вечером в результате нарушения правил эксплуатации печи произошло загорание бани. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

На оказание помощи при ДТП силы и средства МЧС России за сутки выезжали 5 раз. В частности, на объездной дороге города Минусинска произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали 4 человека. Спасатели отключили аккумуляторы и вызвали скорую помощь для пострадавших.