В субботний день в Красноярском крае потушили 12 пожаров, сообщает в своей традиционной сводке региональное управление МЧС России. Так, в Кировском районе 13 человек личного состава на трех спецмашинах выезжали, чтобы потушить 0,2 гектара пала травы. Успели справиться с огнем до того, как он наделал бы больших бед.
В селе Маринино (Курагинский округ) накануне вечером в результате нарушения правил эксплуатации печи произошло загорание бани. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
На оказание помощи при ДТП силы и средства МЧС России за сутки выезжали 5 раз. В частности, на объездной дороге города Минусинска произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали 4 человека. Спасатели отключили аккумуляторы и вызвали скорую помощь для пострадавших.