Reuters: стрелявший в Вашингтоне целился в сотрудника Секретной службы

По данным правоохранительных органов, человек, открывший стрельбу на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа в центре Вашингтона, направлял огонь в сторону сотрудника Секретной службы. Об этом сообщает Reuters.
Информация указывает на то, что целью нападения был представитель охраны, обеспечивавшей безопасность мероприятия. Инцидент произошёл в ходе приёма, где присутствовали высокопоставленные лица.
По данным Associated Press, сотрудник Секретной службы получил ранение, однако его жизни ничего не угрожает. Также сообщается, что нападавший был вооружён дробовиком. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс не получили травм в результате инцидента со стрельбой, произошедшего во время приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме.