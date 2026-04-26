Reuters: стрелявший в Вашингтоне целился в сотрудника Секретной службы

Офицер Секретной службы США получил ранение во время стрельбы на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Источник: Аргументы и факты

По данным правоохранительных органов, человек, открывший стрельбу на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа в центре Вашингтона, направлял огонь в сторону сотрудника Секретной службы. Об этом сообщает Reuters.

Информация указывает на то, что целью нападения был представитель охраны, обеспечивавшей безопасность мероприятия. Инцидент произошёл в ходе приёма, где присутствовали высокопоставленные лица.

По данным Associated Press, сотрудник Секретной службы получил ранение, однако его жизни ничего не угрожает. Также сообщается, что нападавший был вооружён дробовиком. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс не получили травм в результате инцидента со стрельбой, произошедшего во время приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше