Обломки беспилотника ВСУ упали на больницу в Севастополе, ранен один человек

В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать очередную атаку Вооруженных сил Украины. Они сбили 16 воздушных целей над разными районами города. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил местный губернатор Михаил Развожаев.
— В первой городской больнице обломки дрона попали в отделение кардиологии. Один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медпомощь, — написал он в Telegram-канале.
Также части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути. Повреждена контактная линия, само же полотно не пострадало, возможна задержка пригородных поездов. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания воздушной тревоги, уточнил глава Севастополя.
Михаил Развожаев ранее сообщал, что ВСУ атаковали беспилотниками Севастополь, в результате погиб мужчина, число пострадавших увеличилось до трех человек. Ранены пожилой мужчина и женщина в районе улицы Генерала Мельника и Балаклавского района, у них осколочные ранения, травмы средней тяжести. В районе улицы Генерала Хрюкина пострадал молодой человек.
До этого глава региона передавал, что силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 43 украинских беспилотника над Севастополем и Черным морем, ранены два человека.