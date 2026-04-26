В Иркутской области за день семь подростков пострадали в ДТП

В Шелехове нетрезвый водитель Toyota Fielder сбил на пешеходном переходе двух пешеходов — 20 и 15 лет. В Тулунском районе после полуночи ВАЗ при выезде на федеральную трассу не уступил дорогу грузовику: госпитализированы трое несовершеннолетних и 25-летний взрослый. В Куйтунском районе 17-летний водитель без прав на мотоцикле получил открытый перелом руки и доставлен в больницу областного центра.