В Иркутской области за день семь подростков пострадали в ДТП

За 25 апреля в Приангарье травмы получили семь несовершеннолетних, пострадавших в ДТП. В Иркутском и Куйтунском районах двое подростков за рулём мотоциклов пострадали тяжело, сообщили в Госавтоинспекции.
В Иркутском районе на трассе Р-255 «Сибирь» водитель Lexus съехал в кювет — ранена 17-летняя пассажирка. Там же в Марково 14-летний мотоциклист столкнулся с Nissan, подросток в тяжёлом состоянии.
В Шелехове нетрезвый водитель Toyota Fielder сбил на пешеходном переходе двух пешеходов — 20 и 15 лет. В Тулунском районе после полуночи ВАЗ при выезде на федеральную трассу не уступил дорогу грузовику: госпитализированы трое несовершеннолетних и 25-летний взрослый. В Куйтунском районе 17-летний водитель без прав на мотоцикле получил открытый перелом руки и доставлен в больницу областного центра.
Инциденты с несовершеннолетними поставлены на контроль в прокуратуре.