Секретная служба: Трамп и первая леди находятся в безопасности

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп не пострадали после инцидента со стрельбой, произошедшего во время приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Их безопасность была оперативно обеспечена службами охраны.
Представитель Секретной службы подтвердил, что глава государства и его супруга находятся вне опасности. Ситуация была быстро взята под контроль.
Мероприятие проходило в центре Вашингтона и собрало представителей власти и СМИ. После происшествия все необходимые меры безопасности были усилены, обстоятельства случившегося продолжают выясняться.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс не получили травм в результате инцидента со стрельбой.