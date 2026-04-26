В Севастополе обломки БПЛА попали в отделение кардиологии первой горбольницы

Обломки сбитых беспилотников ВСУ попали в первую городскую больницу Севастополя. Повреждено отделение кардиологии. Один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Life.ru

Кроме того, части БПЛА упали на железнодорожные пути, в результате чего была повреждена контактная линия. Железнодорожное полотно не пострадало. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги.

Всего на данный момент сбито 16 воздушных целей над разными районами города.

Губернатор обратился к жителям: «Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. Берегите себя». При обнаружении опасных находок жителей просят немедленно сообщать по номеру 112.

Ранее Life.ru писал, что при предыдущей атаке на Севастополь погиб мужчина и трое получили ранения. Тогда сбили 43 дрона.

