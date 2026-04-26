Появились кадры со стрелявшим в отеле, где проходил приём с Трампом

В Сети опубликовали видеозапись с мужчиной, задержанным после стрельбы в гостинице, в которой проходил приём с Дональдом Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Видеозапись с мужчиной, который, предположительно, открыл стрельбу на мероприятии, в котором принимал участие президент США Дональд Трамп, появилась в Сети.

Как ранее сообщалось, инцидент произошёл в отеле Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил приём Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

На опубликованных кадрах видно, как подозреваемый в нападении лежит на животе в зале. На руках у мужчины надеты наручники. Вокруг него дежурят сотрудники сил безопасности.

Журналист газеты New York Post утверждает, что подозреваемым является 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. По данным агентства Associated Press, при стрельбе получил ранение офицер Секретной службы США.

Напомним, сразу после выстрелов в зале в гостинице Washington Hilton Дональд Трамп срочно эвакуировали. Кроме того, из помещения вывели первую леди США Меланию Трамп и американского вице-президента Джей Ди Вэнса, а также пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт. Associated Press уточняет, что Трамп и Вэнс не пострадали.

