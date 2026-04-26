Появились кадры со стрелявшим в отеле, где проходил приём с Трампом

Напомним, сразу после выстрелов в зале в гостинице Washington Hilton Дональд Трамп срочно эвакуировали. Кроме того, из помещения вывели первую леди США Меланию Трамп и американского вице-президента Джей Ди Вэнса, а также пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт. Associated Press уточняет, что Трамп и Вэнс не пострадали.