Ещё 16 дронов сбили над Севастополем, один человек ранен

Севастополь продолжает отражать атаку беспилотников. Силы ПВО и мобильные огневые группы работают по целям. За последние часы системы обороны сбили ещё 16 воздушных целей над разными районами города. Один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Спасательная служба Севастополя передала данные о повреждениях. В первой городской больнице обломки дрона попали в отделение кардиологии. Один пациент получил осколочные ранения. Медики оказали ему необходимую помощь.

Части сбитого аппарата упали на железнодорожные пути. Повреждена контактная линия. Железнодорожное полотно осталось целым. Пригородные поезда могут пойти с задержкой. Ремонтники начнут работы после отбоя тревоги.

Ранее сообщалось о погибшем при атаке украинских БПЛА на Севастополь. Мужчина 1983 года рождения находился в автомобиле в районе проспекта Генерала Острякова. Всего системы ПВО уничтожили 43 беспилотника в небе над городом за первую волну атаки.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше