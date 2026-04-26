Ещё 16 дронов сбили над Севастополем, один человек ранен

Спасательная служба Севастополя передала данные о повреждениях. В первой городской больнице обломки дрона попали в отделение кардиологии. Один пациент получил осколочные ранения. Медики оказали ему необходимую помощь.
Части сбитого аппарата упали на железнодорожные пути. Повреждена контактная линия. Железнодорожное полотно осталось целым. Пригородные поезда могут пойти с задержкой. Ремонтники начнут работы после отбоя тревоги.
Ранее сообщалось о погибшем при атаке украинских БПЛА на Севастополь. Мужчина 1983 года рождения находился в автомобиле в районе проспекта Генерала Острякова. Всего системы ПВО уничтожили 43 беспилотника в небе над городом за первую волну атаки.
